Inter-Torino Primavera, le formazioni ufficiali: cambio in porta

La quattordicesima giornata di campionato vede l’Inter Primavera impegnata nella sfida contro il Torino. Da poco diramate le formazioni ufficiali di Inter-Torino Primavera.

LA SFIDA – Riecco il campionato dell’Under-20. L’Inter Primavera scende in campo per giocare contro il Torino per la sua tredicesima giornata del torneo. I nerazzurri scorsa settimana hanno raccolto una pesante sconfitta in campionato, perdendo contro il Genoa in trasferta. L’obiettivo è subito quello di rialzare la testa per non perdere il passo della Fiorentina capolista. Di seguito le formazioni ufficiali della partita tra Inter e Torino, con le scelte dei due allenatori. In porta un cambio, dal momento che Calligaris era presente ieri per la sfida tra la Prima Squadra e il Parma per sostituire il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, al momento infortunato.

Inter-Torino Primavera, formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 8 Zarate, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 32 Michielan, 6 Maye, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 14 Bovo, 19 Della Mora, 22 Tigani, 23 Vanzulli, 25 Zouin, 31 El Mahboubi.

Allenatore: Andrea Zanchetta

TORINO (3-5-2): 1 Plaia; 15 Olsson, 24 Mendes, 4 Mullen; 19 Zaia, 21 Acar, 73 Djalo, 75 Olinga, 18 Krzyzanowski; 91 Franzoni, 9 Gabellini.

A disposizione: 23 Siviero, 3 Desole, 5 Rossi, 10 Perciun, 22 Sabone, 25 Bonadiman, 44 Mahari, 45 Raballo, 70 Conzato, 82 Cacciamani, 99 Dimitri.

Allenatore: Felice Tufano