Inter-Torino Primavera, 2-0: Curatolo chiude la pratica, Chivu può sorridere

Inter- Torino Primavera finisce 2-0, dopo il gol di Pio Esposito nel primo tempo (vedi report), segna anche Curatolo dal calcio di rigore ottenuto da Carboni.

SECONDO TEMPO – L’Inter inizia alla grande il secondo tempo grazie ad un’azione personale di Valentin Carboni che riesce a servire bene Issiaka Kamatè. La conclusione del centrocampista francese finisce poco lontano dal palo. Al 50′ i nerazzurri ottengono una punizione al limite dell’area grazie a Dennis Curatolo. Se ne occupa Carboni col mancino che colpisce in pieno la traversa. Al 57′ è il Torino che si rende pericoloso con Eyby Nije che viene fermato solo da u grande Alessandro Calligaris. Al 70′ Carboni ottiene un calcio di rigore per un fallo netto in area. Dal dischetto va Curatolo che spiazza Passador e segna il 2-0. L’Inter può contare sull’ingresso di giocatori importanti dalla panchina, come Nikola Iliev che subentra a Carboni. Al 92′ i nerazzurri sfiorano il 3-0 con Kamaté che spara alto però con il sinistro. Chivu oggi ha letto bene la gara con i tre cambi nel primo tempo che hanno permesso ai nerazzurri di passare in vantaggio. Dopo un primo tempo dominato dal Torino, l’Inter trova la rete nello scadere e fa un secondo tempo da grande squadra trovando il raddoppio a chiudendo la gara.