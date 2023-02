Inter-Torino Primavera 1-0 al 45′: segna sempre il solito Esposito!

Finisce 1-0 il primo tempo tra Inter e Torino Primavera nella ventesima giornata di Campionato. È il solito Pio Esposito a trovare la rete del vantaggio.

NB: Segui Inter-Torino Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Le due squadre iniziano la partita studiandosi. Inter e Torino giocano a specchio, Cristian Chivu sceglie il 4-3-3 con Jacopo Martini e Valentin Carboni nel ruolo di mezzala. Nonostante il livello delle formazioni in campo sia alto, i portieri vengono chiamati in causa raramente in questo primo tempo. Protagonisti sono invece i falli, con una buona gestione da parte dell’arbitro. L’occasione migliore del primo tempo ce l’ha il Torino alla mezz’ora con Zannetos Savva che arriva tardi su un pallone che era solamente da appoggiare in rete. Al 37′ Chivu sorprende tutti facendo tre cambi: fuori Enoch Owusu, Jacopo Martini e Kristian Dervishi. Al 42′ i nuovi entrati Issiaka Kamatè e Luca Di Maggio danno la spinta necessaria alla squadra per trovare il gol. Il cross del numero 16 finisce sulla testa del solito Pio Esposito che alla prima occasione segna la rete dell1-0. Alla prima vera azione della sua partita, l’Inter passa in vantaggio.

Inter-Torino Primavera al 45′ – Il tabellino

1 INTER-TORINO 0

Marcatori: Pio Esposito al 42′

INTER U19 (4-3-3): 21 Calligaris; 27 Dervishi (26 Nezirevic dal 37′), 13 Stabile, 15 Kassama, 3 Fontanarosa; 4 Stankovic, 7 Martini (16 Di Maggio al 37′), 10 Carboni, 22 Curatolo, 23 Esposito, 30 Owusu (14 Kamatè dal 37′).

In panchina: 1 Botis,16 Di Maggio, 18 Sarr, 25 Biral, 26 Nezirevic, 28 Stante, 12 Bonardi, 5 Matjaz, 11 Iliev, 33 Pelamatti, 45 Akinsanmiro.

Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO U19 (4-3-3): 1 Passador; 32 Opoku, 25 Dellavalle, 4 Anton, 27 Dembele; 30 Weidman, 31 Ruszel, 28 Ruiz; 15 Jurgens, Nije 29, 24 Savva.

In panchina: 22 Brezzo, 99 Servalli, 2 Gaj, 33 Wade, 6 Rettore, 7 Marshage, 10 Dell’Aquila, 11 Ansah, 16 Corona, 17 Ciammaglichella, 18 Viarelli, 19 Antolini, 21 Silva, 44 Barzago, 94 Makadji.

Allenatore: Fioratti.

Arbitro: Di Marco Davide

Assistenti: Micalizzi – Palla

NOTE – Ammoniti: Stankovic (I) al 24′ Recupero: 2′ (PT).