Inter-Torino, possibile riposo per Bastoni. Chance per Sanchez?...

Inter-Torino, possibile riposo per Bastoni. Chance per Sanchez? – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter andrà in campo domenica alle ore 15:00 contro il Torino di Marco Giampaolo. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24”, fornisce le ultime novità sulla possibile formazione dei nerazzurri

LE SCELTE – Andrea Paventi fornisce le ultime sulla possibile formazione di Antonio Conte in vista di Inter-Torino: «Stefano Sensi non ci sarà contro il Torino. Quest’oggi ha lavorato a parte, vediamo cosa accadrà domani. Conte, in vista della sfida di San Siro, potrebbe decidere di far riposare uno tra Skriniar e Bastoni. Davanti dovrebbe tornare Lukaku titolare con Lautaro Martinez, ma sarà decisiva la rifinitura di domani. Sanchez potrebbe avere una chance considerando i prossimi impegni dell’Inter, attesa dalla sfida contro il Real Madrid di mercoledì».