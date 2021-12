Inter-Torino, Inzaghi con pochi cambi. Uno obbligato a centrocampo

Inter-Torino -1. I nerazzurri domani chiuderanno il proprio 2021 a caccia del settimo gettone di fila in campionato. Inzaghi sta definendo la formazione

ULTIME − Inter-Torino si avvicina. Domani alle 18.30, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro in vista della 19ª giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata. Dopo aver messo in cassaforte il titolo d’inverno con un turno di anticipo, Simone Inzaghi è a caccia della settima vittoria consecutiva. Successo che farebbe balzare l’Inter a quota 46 punti proprio come l’Inter di Conte 2019/20. Come riporta Sky Sport, Inzaghi cambierà pochi interpreti rispetto a Salerno. Rientra Skriniar in difesa, mentre Alexis Sanchez si accomoderà in panchina per fare spazio a Lautaro Martinez. A centrocampo, out per squalifica Nicolò Barella. Viva la bagarre Vidal-Gagliardini con il cileno favorito.