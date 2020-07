Inter-Torino 0-1 al 45′. Handanovic errore clamoroso, Belotti ringrazia

Termina il primo tempo di Inter-Torino, sfida valevole per la 32sima giornata di Serie A. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Termina con il punteggio di 0-1 un primo tempo piuttosto noioso e avaro di emozioni, se non la rete del vantaggio granata. Dopo un quarto d’ora di dominio nerazzurro – tuttavia senza rendersi mai pericolosi – alla prima occasione per gli ospiti si blocca il risultato. Su calcio d’angolo erroraccio incommentabile di Samir Handanovic che si lascia scappare un pallone facile facile, Belotti ringrazia e appoggia in rete. Ci prova Lautaro Martinez a cercare di riequilibrare la situazione, ma il suo tiro viene parato con un buon intervento da Salvatore Sirigu. Nerazzurri negli spogliatoi sotto nel punteggio, ma di certo servirà di più nella ripresa per cercare di rimontare il risultato di svantaggio.

INTER 0 – 1 TORINO

MARCATORI: Belotti (T) al 17′

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 20 Borja Valero; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 18 Asamoah, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva; 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 34 Ola Aina; 24 Verdi, 9 Belotti (C).

A disposizione: 18 Ujkani, 25 Rosati; 4 Lyanco, 17 Singo, 27 Ghazoini, 30 Djidji; 7 Lukic, 19 Greco, 21 Berenguer; 20 Edera, 22 Millico, 80 Adopo.

Allenatore: M. Longo

Note: ; Ammoniti: Godin (I) al 21′, Ola Aina (T) al 24′, Meité (T) al 30′ ; Sostituzioni: /; Recupero: