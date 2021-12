Inter-Torino, Guida sempre in controllo e pronto al dialogo: la moviola – CdS

Inter-Torino, l’arbitro Guida controlla bene la partita, match alle sue corde e senza troppi eccessi. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Torino, l’arbitro Guida in controllo della partita, pronto al dialogo con i giocatori, che hanno accettato le sue decisioni, forse qualcosa da rivedere dal punto di vista disciplinare, come per esempio il mancato giallo a Mandragora. Un solo episodio da analizzare alla moviola. Brozovic non si convince, nonostante le spiegazioni di Guida, ma non può essere rigore l’autogiocata di Singo sul cross di Dzeko. Il giocatore granata va con il piede destro e il pallone gli schizza sul braccio sinistro che è sì largo ma non punibile. Voto 6,5 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna