Inter-Torino, Conte non rischia Lukaku. Moses convocato? – SM

Inter-Torino si avvicina. La gara, in programma domani alle 21:45 è fondamentale per i nerazzurri che, vincendo, si poterebbero al secondo posto in classifica. Lukaku, reduce da un fastidio muscolare, non dovrebbe essere della partita. Moses potrebbe essere convocato. Le ultime da “SportMediaset”

RECUPERO – Inter-Torino, in programma domani alle 21:45 non dovrebbe avere Romelu Lukaku tra i protagonisti. Il belga, reduce da un fastidio muscolare, non dovrebbe essere rischiato da Antonio Conte. La coppia d’attacco sarà formata, quindi, da Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez con Christian Eriksen a supporto. A centrocampo dovrebbero agire Brozovic e Gagliardini, con Candreva e Biraghi sugli esterni. In difesa rientra dalla squalifica Bastoni, al fianco di Skriniar e De Vrij. Biraghi in vantaggio su Young. Moses è sulla via del recupero, potrebbe essere convocato.