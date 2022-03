Inter, a Torino c’è un tabù da rompere: in Serie A manca da tanto il segno 2

Inter in trasferta questa sera sul campo del Torino per continuare la marcia verso la seconda stella. C’è però da rompere un tabù che in Serie A dura tanto

MAL DA TRASFERTA − Inter, a Torino per rompere il tabù trasferta. Questa sera, i nerazzurri sono chiamati ad una grande prova. Bisogna dare continuità ai risultati con una striscia al momento ferma a quattro con due pareggi e due vittorie. Da ossigeno quella ottenuta venerdì scorso contro la Salernitana, prestigiosa ma con un grosso rammarico quella rimediata a Liverpool in Champions League. Al ‘Grande Torino‘, l’Inter deve schiacciare il tabù trasferta. La squadra di Simone Inzaghi non ottiene i tre punti in campionato fuori dalle mura amiche di San Siro addirittura dal 17 dicembre: Salernitana-Inter 0-5. Da lì in avanti, l’Inter ha giocato in trasferta tre partite non riuscendo a trovare il successo. Niente tre punti ma al contempo anche pochi gol. Due 0-0 contro Atalanta e Genoa e un 1-1 sul campo del Napoli. Nelle ultime cinque gare fuori casa complessive tra tutte le competizioni (anche la Coppa Italia essendo un Milan-Inter), i nerazzurri hanno trovato il successo solamente in una sola occasione. Quattro giorni fa ad Anfield. Serve ritrovare l’Inter da trasferta.