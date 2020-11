Inter-Torino, cambi in difesa per Conte. Lukaku torna...

Inter-Torino, cambi in difesa per Conte. Lukaku torna titolare – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter andrà in campo domani alle ore 15:00 contro il Torino di Marco Giampaolo. Matteo Barzaghi, in collegamento su “Sky Sport 24”, fornisce le ultime novità sulle possibili scelte di Antonio Conte

LE SCELTE – Matteo Barzaghi fornisce le ultime sulla possibile formazione di Antonio Conte in vista di Inter-Torino: «Ci sarà qualche cambio in vista della sfida ai granata. In difesa turno di riposo per de Vrij e Skriniar: al fianco di Bastoni infatti ci saranno Ranocchia e D’Ambrosio. Sugli esterni confermati Hakimi e Young. A centrocampo dovrebbero agire Gagliardini, Barella, che è l’intoccabile, e Vidal. In attacco confermati Lautaro Martinez e Lukaku».