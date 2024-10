Inter-Torino, allenamento dell’antivigilia finito: il punto su Barella!

Questa mattina l’Inter si è allenata in vista della partita contro il Torino. Allenamento dell’antivigilia, visto che il match sarà sabato sera. Le ultime sulle condizioni di Nicolò Barella.

AL LAVORO – Smaltita la grande vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, ora l’Inter si rituffa sul campionato per chiudere positivamente questo ciclo di partite prima della nuova sosta per le nazionali. I nerazzurri, davanti a Simone Inzaghi, si sono allenati ad Appiano Gentile. Sotto una pioggia torrenziale, i campioni d’Italia hanno fatto lavoro tattico e anche le solite partitelle per iniziare a carburare in vista del match delicato contro i granata di Paolo Vanoli, un ex peraltro della panchina nerazzurra. Vanoli, infatti, è stato collaboratore di Antonio Conte durante la prima esperienza del tecnico salentino a Milano. Le ultime sull’allenamento per Inter-Torino in ottica Nicolò Barella.

Allenamento in vista di Inter-Torino, ancora fuori Barella!

PERSONALIZZATO – Nessuna novità per quanto riguarda Barella, che rientrerà come previsto solamente dopo la sosta per le nazionali. Il centrocampista sardo non si è visto in campo con i compagni, ma ha fatto personalizzato. Da capire se risponderà o meno alla convocazione di Luciano Spalletti con l’Italia. Barella si è fatto male dopo il derby di Milano contro il Milan e non aveva partecipato alla prima campagna della Nazionale di settembre per l’operazione al naso.