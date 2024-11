Inter, i tifosi inondano la stazione: grande incitamento prima della partenza per Firenze!

L’Inter parte per Firenze accompagnata dal calore dei suoi tifosi. In stazione non mancano sorrisi e simpatici siparietti che vedono protagonisti alcuni nerazzurri. Ecco il racconto alla vigilia della gara contro la Fiorentina.

IN PARTENZA – Anche l’allenamento di rifinitura dell’Inter in vista della gara contro la Fiorentina è terminato. Alla squadra di Simone Inzaghi non resta che raggiungere Firenze, dove domani alle ore 18.00 si terrà lo scontro diretto ospitato dall’Artemio Franchi. Proprio in questi minuti i nerazzurri si sono messi in viaggio, alla volta del capoluogo Toscano. L’inviato di Sky Sport 24 ha seguito la partenza nerazzurra, raccontando importanti dettagli. Non è passata inosservata, infatti, la presenza di tantissimi tifosi nerazzurri intenti a caricare l’Inter.

Inter, il racconto della partenza per Firenze: tanti tifosi e sorrisi

INCITAMENTO – Fiorentina-Inter acquista un valore particolarmente importante osservando il vertice dell’attuale classifica di Serie A. E proprio in uno scontro diretto così delicato la squadra di Inzaghi non avrà dalla sua la spinta del pubblico di San Siro. Anche per questo motivo una delegazione di circa 200 tifosi appartenenti alla Curva Nord si è presentata alla stazione di Rho Fiera, dove l’Inter ha preso il treno per Firenze. I supporter nerazzurri, “armati” di fumogeni, striscioni e bandiere, hanno incitato e caricato con i cori la squadra prima che salisse sul mezzo di trasporto. Non sono mancati i sorrisi tra i nerazzurri di Inzaghi, anche da parte di un leader serioso come Lautaro Martinez. Simpatico e consueto siparietto per Marcus Thuram, apparso come al solito con il suo cuscino stretto sotto il braccio, senza il quale non viaggia mai. Da segnalare anche la presenza di Davide Frattesi, regolarmente in partenza per Firenze.