Inter, tifosi da record: un primato in Serie A! Ecco la sfida con più spettatori

L’Inter coccola i suoi tifosi che hanno conquistato il primato di presenze in Serie A. Il club nerazzurro, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, afferma che la prossima stagione si preannuncia scoppiettante a San Siro vista la corsa agli abbonamenti

TIFOSI DA RECORD – L’Inter ha una tifoseria tra le più appassionate d’Italia e i numeri della stagione da poco terminata lo certificano. Una volta tolte le restrizioni anti Covid-19, i sostenitori nerazzurri hanno conquistato il primato di tifosi più presenti allo stadio. I tifosi dell’Inter sono stati i primi per numero di presenze in Serie A (854.983) e per media a partita (44.999). Il match tra Inter e Roma del 23 aprile è stato quello con più spettatori in Serie A: 74.947. In questo panorama l’Inter, che ha disputato 27 partite a San Siro nel 2021/2022, ha toccato la straordinaria cifra di 1.128.377 presenze stagionali al Meazza.

BOOM – E la prossima stagione si preannuncia altrettanto soddisfacente, sottolinea l’Inter. I tifosi infatti stanno facendo registrare un vero e proprio boom nella campagna abbonamenti, con tanto di giornata record lo scorso 23 maggio (vedi articolo). Grande successo anche per la waiting list, una lista di attesa lanciata per la prima volta nella storia da Inter nel 2019 che permetterà a tutti i tifosi che non erano riusciti ad assicurarsi un abbonamento alla stagione 2019/2020 (andati sold out), di assicurarsi da subito un posto in prima fila nel 2022/2023.

Fonte: inter.it