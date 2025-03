Inter, testa già al Monza dopo il Feyenoord: lavori! In 4 scalpitano

Non c’è tempo di rifiatare per l’Inter, che dopo aver battuto il Feyenoord pensa già al Monza. Lavori ad Appiano Gentile e quattro scalpitano per ritornare a giocare sabato sera.

FOCUS – Testa a Inter-Monza, partita valida per la ventottesima giornata di campionato in programma sabato sera a San Siro alle 20.45. I nerazzurri, dopo aver vinto contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (ritorno giorno 11), vanno a caccia del successo anche in campionato. C’è da confermare e difendere il primo posto in classifica. Alla Pinetina, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri a Rotterdam e anche partitella per chi invece non è sceso in campo. In vista del match contro i brianzoli, come già sostenuto circa un’ora fa, dovrebbe recuperare una pedina Simone Inzaghi. Ma sono quattro i giocatori, che nello specifico, scalpitano per ritornare arruolabili già sabato sera a San Siro. Ecco di chi si tratta.

Inter-Monza, in quattro scalpitano per ritornare in campo: le prime indicazioni

INDICAZIONI – Ovviamente si tratta solamente del primo allenamento in vista di Inter-Monza, quindi bisogna ancora rimanere cauti per quanto riguarda le ipotetiche scelte di Inzaghi. Si tratta comunque di una sfida molto importante, vista la corsa serrata in campionato con ben quattro squadre racchiuse nel giro di sei punti: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55 e Juventus 52. Potrebbero ritornare dal primo minuto sia Henrikh Mkhitaryan che Hakan Calhanoglu, entrambi partiti dalla panchina ieri. Così come Yann Sommer tra i pali e Mehdi Taremi in attacco. Se sui primi due c’è maggior certezza, sugli altri due bisognerà aspettare l’allenamento di domani e la rifinitura di sabato mattina.