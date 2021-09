Inter, il test contro l’Atalanta sarà una vera e propria sfida europea

L’Inter, tra poche ore, scenderà in campo contro l’Atalanta. Sarà un test molto importante per i nerazzurri di Milano, una sorta di antipasto per il ritorno sul suo europeo

PROGRAMMA INTER-ATALANTA − Tra poche ore, l’Inter scenderà in campo contro l’Atalanta in vista della sesta giornata di campionato. I nerazzurri dopo le due vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina sono a caccia del tris per proseguire al meglio il cammino in Serie A e presentarsi ottimamente alla seconda sfida di Champions League contro lo Shakthar Donetsk. Il test contro la Dea sarà molto importante per mettere alla prova la tenuta fisica e mentale dei ragazzi di Simone Inzaghi. Gli orobici saranno i primi grandi avversari dell’Inter in campionato, un ostacolo sicuramente non facile viste le difficoltà sopraggiunte nelle precedenti stagioni.

TEST EUROPEO − Quella contro la Dea sarà una vera e propria sfida europea. Il calcio di Gian Piero Gasperini, infatti, somiglia molto a quello giocato in campo internazionale sia per ritmo che per intensità. Per l’Inter è una sorta di antipasto prima di riapprodare ufficialmente in Champions League martedì sera. Negli anni passati, l’Atalanta ha dato ai nerazzurri più di un grattacapo sia nelle sfide di San Siro che in quelle giocate a Bergamo. Lo scorso anno, la squadra di Antonio Conte ha portato i tre punti nella partita di ritorno dopo una gara molto sofferta. Decisiva in quel caso la zampata di Milan Skriniar. Questo pomeriggio, la squadra di Inzaghi sarà chiamata a dimostrare la consapevolezza da grande squadra dimostrata a Firenze. A differenza del ritmo dominante della Fiorentina durato solamente per mezz’ora, oggi il compito sarà ancora più arduo poiché l’Atalanta ha la capacità di mantenere quella corsa e quella resistenza per quasi tutta la partita. Pertanto, occorrono per i nerazzurri grande concentrazione e attenzione soprattutto nelle corsie e quella capacità di gestire le situazioni che, al momento, la squadra di Inzaghi ha saputo imporre.