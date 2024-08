Inter al test Atalanta, Inzaghi cambia? Alla vigilia fatte 2 prove – CdS

L’Inter stasera sfiderà l’Atalanta in un match dal sapore europeo e che arriva appunto all’indomani del sorteggio di Champions League. Le ultime sugli eventuali cambi di Simone Inzaghi.

TEST – Primo crash test della stagione per l’Inter, che ieri ha conosciuto il proprio percorso europeo col sorteggio della nuova incredibile super Champions League. Lo stesso è valso anche per l’Atalanta, entrambe infatti saranno impegnate nell’affascinante torneo che partirà a settembre. Ma oggi è già tempo di scendere in campo, per l’ultima partita di agosto. Poi sarà sosta per le nazionali e a metà settembre si comincerà il vero tour de force. Al Meazza, arriva una Dea che ha in classifica tre punti dopo aver demolito il Lecce al Via del Mare e aver perso contro il Torino in trasferta. L’Inter, a quattro punti, affronterà il primo scontro diretto dell’anno.

Inter-Atalanta, Inzaghi e le sue novità (ma a gara in corso)

ULTIME – Simone Inzaghi ieri ha provato due elementi nuovi come Piotr Zielinski e Carlos Augusto, rispettivamente al posto di Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco. Ma come riferisce il Corriere dello Sport, tutto lascia credere che per 10/11 la formazione dei nerazzurri non cambierà. Uno solo il ballottaggio che “affligge” Inzaghi, ossia quello offensivo tra Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Il Toro è recuperato e adesso scalpita per giocare dall’inizio davanti ai propri tifosi. L’ultima parola spetta al tecnico. L’argentino, in ritardo di condizione, bisognerà valutarlo per bene, anche perché dopo questa partita partirà per l’Argentina con la Nazionale.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno