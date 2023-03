Inter, tanti auguri! Da 115 anni fratelli del mondo e internazionali

Oggi, giovedì 9 marzo, l’Inter compie 115 anni! Un traguardo che arriva alla vigilia di un momento decisivo per la stagione, prima delle trasferte contro Spezia e Porto.

IL COMPLEANNO – Tanti auguri Inter! Il 9 marzo 1908, al ristorante “Orologio” in Piazza del Duomo a Milano, arrivò la scelta più azzeccata: la scissione di un gruppo di soci del Milan, che lasciarono il club rossonero perché aveva deciso di non tesserare stranieri. E da subito il nome esteso, Football Club Internazionale Milano, ha significato l’apertura verso l’esterno e verso l’essere «fratelli del mondo». Con tanti giocatori di livello mondiale passati in questi anni. A Giorgio Muggiani, pittore e tra i principali artefici della fondazione, la scelta di rendere l’Inter nerazzurra e il primo storico stemma. Poi sono passati tanti giocatori, allenatori, anche stadi e il nome Ambrosiana-Inter, ma sempre con la stesso spirito. Con un totale di diciannove scudetti, otto Coppe Italia, sette Supercoppe Italiane, tre fra Coppe dei Campioni e Champions League, tre Coppe UEFA, due Coppe Intercontinentali e un Mondiale per club FIFA in bacheca. Con l’ultimo trofeo vinto il 18 gennaio a Riyad proprio contro il Milan (vedi highlights). E un tratto distintivo dell’Inter: 115 anni di storia (a oggi) e mai stati in Serie B, a differenza di altri.

