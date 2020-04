Inter, tante richieste per Brozovic: rinnovo in arrivo?...

Inter, tante richieste per Brozovic: rinnovo in arrivo? Un altro con lui – Sky

Condividi questo articolo

Brozovic fa gola a diverse squadre e proprio per questo l’Inter starebbe pensando al rinnovo (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Paventi su “Sky Sport 24”, il croato non è l’unico in odore di rinnovo in casa nerazzurra. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

DA BLINDARE – Marcelo Brozovic e Samir Handanovic si avviano verso il rinnovo di contratto con l’Inter, secondo quanto rivelato da Andrea Paventi: «Handanovic ha un contratto di due anni. È probabile che quando si inizierà a discutere gli venga allungato di un altro anno, anche per dare ancora più importanza al suo ruolo. Brozovic è un altro che ha un contratto lungo e ha tante richieste, è prezioso in quel ruolo ed è stato valorizzato da Antonio Conte. L’Inter può continuare ad avere in rosa un giocatore così bravo. Ecco allora che anche per lui potrebbe esserci un rinnovo, cercando di ritoccare qualcosa nel suo ingaggio».

POSIZIONI DIVERSE – Poi ci sono le due diverse posizioni di Christian Eriksen e Lautaro Martinez: «Eriksen è un giocatore che rappresenta un grande acquisto, Conte dovrà essere bravo a inserirlo e il danese bravo a capire la filosofia del tecnico. Lautaro Martinez piace a tante squadre, Barcellona su tutte. L’Inter non scende da una valutazione di 90-100 milioni, a fronte di una clausola da 111 milioni. Quindi qualora il Barcellona volesse inserire dei giocatori nella trattativa, questi dovrebbero avere un valore conforme. L’Inter non ha fretta, anche per l’argentino c’è un contratto in scadenza a giugno 2023».