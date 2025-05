Inter, tanta illusione! Bene la gestione dei cambi di Inzaghi – TS

L’Inter – si legge su Tuttosport – si gode il primato per soli 22′ minuti: illusione per i nerazzurri a Como, che ora puntano la finale di Champions League.

22 MINUTI – L’illusione è durata solo 22 minuti: dal gol di De Vrij a Como a quello di McTominay a Napoli. Come tre anni fa, l’Inter ha chiuso sotto la curva, tra le lacrime di Lautaro Martinez – scrive Tuttosport – e gli applausi dei tifosi. Stavolta, però, la delusione è doppia: lo scudetto è sfumato dopo aver buttato 12 punti da situazioni di vantaggio e chiuso con 13 punti in meno rispetto allo scorso anno (81 contro 94), nonostante il record di 114 gol stagionali. Il primo a guardare avanti è stato Inzaghi, che ha schierato solo tre probabili titolari per la finale di Champions contro il PSG: Sommer, Dimarco e Calhanoglu. La corsa scudetto era già compromessa dal pari con la Lazio.

Inter, dovere compiuto a Como

FINALE – A Como i nerazzurri hanno fatto il loro: Darmian ha sfiorato il vantaggio già al 4’ su assist di Dimarco, ma Perrone ha salvato sulla linea. Il gol è arrivato poco dopo con De Vrij, di testa su corner di Calhanoglu: 26° gol su palla inattiva per l’Inter, uno dei meriti tattici di Inzaghi. L’Inter ha poi raddoppiato con Correa, servito da Taremi dopo una palla recuperata da De Vrij: una chiusura simbolica della sua esperienza in nerazzurro. La festa è stata rovinata da alcuni episodi fuori campo: i tifosi del Como hanno esultato ai gol del Napoli e insultato Marotta e i dirigenti nerazzurri all’uscita dalla tribuna. Del resto, l’ostilità verso l’Inter a Como è nota, vista la storica rivalità con il Varese, gemellato con i tifosi nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino