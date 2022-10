Inter supera Villarreal nel Ranking UEFA: aggancio in 12ª posizione!

Dopo il passaggio agli ottavi di Champions League, ottenuto nella gara contro il Viktoria Plzen, l’Inter sale nel Ranking UEFA. I nerazzurri hanno agganciato in classifica il Borussia Dortmund e superato il Villarreal.

DODICESIMI – L’Inter vince e la UEFA gli sorride. Il passaggio agli ottavi di Champions League ha mille aspetti positivi. Oltre ai milioni che porterà nelle casse, fa salire i nerazzurri in classifica. L’Inter ha raggiunto il Borussia Dortmund a 83 punti e superato il Villarreal nella classifica del Ranking UEFA. La squadra di Simone Inzaghi ha ora raggiunto la dodicesima posizione, prendendo anche 5 punti bonus per l’accesso agli ottavi (sono 16 quelli dell’Inter in stagione). Nelle prime dieci l’unica squadra italiana è la Juventus, al nono posto. Sul podio ci sono Manchester City, Bayern Monaco e Liverpool. Nelle prime venti sono presenti anche Roma (15° posto e Napoli (19°).