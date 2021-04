Inter, Suning dice no a cessione. Superlega e prestito: cosa cambia

Suning non vorrebbe cedere l’Inter, questa sarebbe l’intenzione del gruppo cinese dopo l’arrivo della Superlega e il prestito da parte di Goldman Sachs

TWEET – Secondo quanto riportato da Ben Jacobs su Twitter, stamani fonti Suning avrebbero riferito del il gruppo cinese non avrebbe intenzione di vendere l’Inter a titolo definitivo. Infatti, come già riportato in precedenza dal giornalista sportivo, i proprietari del club nerazzurro sarebbero interessati solo investimenti per quote di minoranza.

SUPERLEGA – Tuttavia, grazie ai guadagni inaspettati in arrivo dalla Superlega, seppur non imminenti, la società potrebbe tornare a basi finanziarie più solide con l’ingresso di a un partner o più finanziamenti tampone.

PRESTITO – Inoltre, l’attuale prestito da parte di Goldman Sachs avrebbe dei termini di rimborso rapidi. Questo solitamente significherebbe che l’arrivo di più denaro, oltre ai semplici premi in denaro di fine stagione o le entrate della nuova stagione. Precedentemente però Suning avrebbe preso in considerazione la vendita del club, ma ora vorrebbe restare.

Fonte: Twitter @JacobsBen