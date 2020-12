Inter, summit mercato a breve. Anche Steven Zhang dalla Cina? Le ultime

Steven Zhang presidente Inter

In arrivo l’atteso summit di mercato alla Pinetina, la riunione di lavoro in casa Inter per il mercato di gennaio e rinforzare la squadra nerazzurra

ULTIME – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi di “Sky Sport”, l’atteso summit di mercato, che sarebbe una riunione di lavoro, è in arrivo oggi alla Pinetina, anche se non sarebbe ancora noto l’orario. Tutti i protagonisti dovrebbero essere al tavolo, compreso il presidente dell’Inter, Steven Zhang, che dovrebbe collegarsi dalla Cina.

AUTONANZIAMENTO – La situazione per il mercato sarebbe la stessa del mercato estivo. Anche quello di gennaio dovrebbe essere autofinanziato per arrivare a dei colpi in entrata. Prima dovrebbero esserci delle uscite, come Christian Eriksen e Radja Nainggolan. A quel punto, occhio alle occasioni come i possibili scambi, magari per rinforzare l’attacco, e i possibili prestiti.