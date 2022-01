Inter, summit ad Appiano Gentile. Sul tavolo lo stop di Correa – SM

Il problema fisico di Joaquin Correa tiene banco e non potrebbe essere altrimenti. L’Inter quest’oggi ha sostenuto un summit ad Appiano Gentile su questo tema perché in caso di stop lungo si potrebbe tornare sul mercato.

SUMMIT – La situazione di Correa preoccupa. L’Inter è in attesa degli esami strumentali effettuati dal giocatore ma intanto i nerazzurri si preparano in caso di stop lungo. Marco Barzgahi, nel suo servizio andato in onda su Sportmediaset, ipotizza uno stop di 1 mese considerando che, per il problema ai flessori, l’argentino è uscito in lacrime dal prato di San Siro. Il summit serve a Inzaghi e la dirigenza per capire come muoversi negli ultimi giorni di mercato perché quello di 1 mese è lo scenario ottimistico. In caso di stop più lungo l’Inter potrebbe dunque fare qualcosa per rinforzare la rosa di Inzaghi. Insomma, si attendono gli esami per capire cosa fare.

Fonte: Sportmediaset