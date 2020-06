Inter su Morata? L’ostacolo è l’ingaggio. Intreccio Cavani-Atletico Madrid – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, l’Inter segue Alvaro Morata ma l’ostacolo oggi è l’ingaggio elevato. Il suo futuro potrebbe dipendere anche da Edinson Cavani, anche lui seguito dai nerazzurri.

L’INGAGGIO – L’Inter lavora per regalare ad Antonio Conte un sostituto all’altezza in caso di cessione di Lautaro Martinez. Negli ultimi giorni si è fatto più insistente il nome di Alvaro Morata, ma come riportato oggi dal quotidiano di Torino, il vero ostacolo è l’ingaggio elevato: con 10,5 milioni, sarebbe il giocatore dell’Inter più pagato. Inoltre, la volontà dell’attaccante spagnolo sarebbe quello di restare in Spagna, all’Atletico Madrid, ma molto dipenderà dall’arrivo o meno di Edinson Cavani, anche lui seguito dall’Inter: in quel caso Morata potrebbe essere riserva dell’uruguaiano, e decidere dunque di lasciare i “colchoneros”. I sostituti al momento sono sempre gli stessi: Cunha, Gaich o lo stesso Giroud.

Fonte: Tuttosport.