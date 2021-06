Inter, su Hakimi è tempo di riflessione: le richieste restano invariate – Sky

Hakimi è sempre il principale indiziato a lasciare l’Inter nel prossimo mercato estivo per poter sistemare i bilanci nerazzurri. In questo momento però la situazione è in uno stallo di riflessione, ma le richieste della società non cambiano.

Nei giorni scorsi sembrava imminente l’addio di Hakimi all’Inter. L’esterno marocchino è infatti il principale candidato ad essere il “sacrificio” necessario per poter fare cassa e sistemare i bilanci. La situazione però sembra essersi raffreddata. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport”, infatti, l’unica offerta arrivata è quella del PSG ritenuta però insufficiente. I nerazzurri chiedono almeno 60 milioni, ma i parigini al momento non vogliono o non possono fare rilanci. Si attendono novità nella prossima settimana, l’Inter spera anche in un inserimento di Chelsea e Bayern Monaco per poter scatenare un’asta al rialzo.