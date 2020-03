Inter, stop quarantena: dopo Brozovic anche Handanovic lascia Milano – GdS

La quarantena dell’Inter, cominciata la sera di mercoledì dopo la positività di Daniele Rugani, è finita. Secondo la “Gazzetta dello Sport” dopo Marcelo Brozovic (vedi articolo) anche il capitano Samir Handanovic ha lasciato Milano – autorizzati dall’Inter – per tornare in Slovenia.

QUARANTENA FINITA – L’Inter ha autorizzato il rimpatrio di Marcelo Brozovic e Samir Handanovic dopo la quarantena obbligatoria dettata dalla positività dello juventino Daniele Rugani, incrociato all’Allianz Stadium lo scorso 8 marzo. Fortunatamente zero casi positivi, niente sintomi. Il club consiglia di non lasciare Milano, anche se agli stranieri viene data più “libertà”: Brozovic ha lasciato ieri sera Milano con destinazione Zagabria, colpito particolarmente dalle due scosse di terremoto che hanno fatto precipitare nella paura la Capitale Croata domenica scorsa. Il portiere e capitano dell’Inter invece raggiungerà la famiglia in Slovenia, dove continuerà ad allenarsi regolarmente a casa. Da oggi quindi i giocatori dell’Inter potranno uscire di casa per fare la spesa o portare il cane a spasso come la gente comune, ma rientrando chiaramente sempre nel rispetto come indicato anche dal Dottor Volpi, che consiglia di indossare mascherina e guanti. Continua invece il lavoro “personalizzato” di Christian Eriksen ad Appiano Gentile (con alcuni membri dello staff).