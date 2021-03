Inter, stop allenamento e isolamento fiduciario: i tempi e la ripresa – Sky

L’Inter è stata fermata dall’ATS di Milano dopo le positività al Coronavirus rilevate negli ultimi giorni, quattro della rosa di Conte e uno del gruppo squadra (vedi articolo). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – fa il punto della situazione in casa nerazzurra

ISOLAMENTO – L’Inter di Antonio Conte è stata fermata dall’ATS di Milano. Matteo Barzaghi fa il punto in casa nerazzurra: «Tutti fermi ad Appiano Gentile fino a domenica, quando verranno effettuati altri tamponi. Se lunedì non ci saranno ulteriori casi, Conte potrà ricominciare l’attività sportiva. La squadra sarà in isolamento fiduciario per 14 giorni a partire dall’ultimo giorno di positività, quindi oggi. Si arriva all’uno di aprile: questo vuol dire che i giocatori potranno fare soltanto il tragitto casa-Appiano Gentile. Per quanto riguarda i Nazionali, decide sempre l’ATS che per ora ha detto che non si possono muovere».