Inter-Stella Rossa Youth League, formazioni ufficiali: Topalovic c’è!

Inter-Stella Rossa di Youth League, diramate le formazioni ufficiali per la seconda partita dei nerazzurri di Andrea Zanchetta nella competizione.

IN CAMPO – Inter- Stella Rossa di Youth League, in programma per le 14.30 e valida per la seconda giornata della competizione. I nerazzurri di Zanchetti giocheranno dunque qualche ora prima dei grandi, che stasera invece saranno di scena a partire dalle 21. La Primavera dell’Inter ha l’obiettivo di dare continuità alla prestigiosa vittoria contro i pari età del Manchester City all’esordio. Per la partita di oggi, Zanchetta ha deciso di puntare ancora su Luka Topalovic. C’è il talentuosissimo Berenbruch. Mentre in avanti, inizia dalla panchina Spinacce. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Stella Rossa.

Inter-Stella Rossa Youth League, formazioni ufficiali: le scelte dei due tecnici

Inter (4-3-3): 1 Alessandro Calligaris 2 Tommaso Della Mora 3 Matteo Cocchi 4 Mattia Zanchetta 5 Gabriele Re Cecconi 6 Yvan Maye 7 Thomas Berenbruch 8 Luka Topalović 9 Matteo Lavelli 10 Giacomo De Pieri 11 Mattia Mosconi.

In panchina: 2 Alain Taho 13 Ilari Kangasniemi 14 Matteo Motta 15 Dilan Zarate 16 Matteo Venturini 17 Manuel Pinotti 18 Thiago Romano 19 Matteo Spinacce 20 Edoardo Tigani.

Allenatore: Zanchetta

Stella Rossa (4-3-3): Vuk Draškić 2 Strahinja Stojković 4 Veljko Milosavljević 5 Uroš Ilić 6 Vuk Roganović 7 Lazar Jovanović 9 Uroš Sremčević 10 Jovan Šljivić 11 Vasilije Kostov 15 Matej Gashtarov 20 David Đurić.

In panchina: Pavle Bekonja 3 Gorazd Ristovski 8 Uroš Djorđević I 14 Djorđe Ranković 16 Alek Ramadani 17 Darije Markočević 18 Aleksa Damjanović 19 Uroš Tegeltija 22 Igor Bubanja.

Allenatore: Milijas