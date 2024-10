Inter-Stella Rossa Youth League 3-0 al 45′: Topalovic si sblocca!

È da poco terminato il primo tempo di Inter-Stella Rossa Primavera, gara valevole per la seconda giornata di Youth League (segui qui il nostro LIVE). Dopo i primi quarantacinque minuti sorride l’Inter che è in vantaggio di 3-0 grazie al doppio guizzo di Topalovic e Cocchi e alla rete di De Pieri.

TRIS DOMINANTE – Primo tempo molto positivo dell’Inter di Andrea Zanchetta, che chiude sul triplo vantaggio contro i pari età della Stella Rossa. Match di Youth League, che anticipa per certi versi quello di Champions League tra i grandi, in programma questa sera alle 21. Al 12′, la prima vera grande occasione della partita: cross perfetto di Cocchi, al volo ci arriva Lavelli ma conclude alto. Al 23′, la squadra di Zanchetta sblocca il match: cross di De Pieri dalla destra a giro, in area piccola Topalovic sfrutta un inserimento fatto con i tempi giusti e di testa deve solo appoggiare in rete. Primo gol in maglia nerazzurra. L’Inter domina e dopo aver sfiorato il raddoppio con Lavelli, trova il 2-0 con Cocchi al 34′. Lo stesso difensore nerazzurro trova Mosconi in appoggio, che lo lancia dentro l’area di rigore permettendo al terzino di tirare un missile sotto la traversa. Gol che ricorda il Maicon dei tempi migliori, ma sull’altra fascia. I nerazzurri sfiorano addirittura il tris tre minuti più tardi con De Pieri, che di testa sfiora il palo. Ma De Pieri c’è e al 40′ trova il sigillo personale: Luka Topalovic manda in profondità Giacomo De Pieri, che a tu per tu beffa Draskic tirando il pallone sotto le sue gambe con il sinistro. Primo tempo da incorniciare.

Inter-Stella Rossa Youth League 3-0 al 45′

23′ Topalovic, 34′ Cocchi, 40′ De Pieri.