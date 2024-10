Inter-Stella Rossa, le formazioni ufficiali: Inzaghi conferma 7 cambi

Inter-Stella Rossa in campo tra poco per la partita valida per la seconda giornata della Champions League 2024-25. Fischio d’inizio alle ore 21.00 presso lo stadio San Siro di Milano. Lautaro Martinez e Thuram fuori dall’undici titolare. Di seguito gli altri cambi di Simone Inzaghi. Formazioni ufficiali Inter-Stella Rossa.

SECONDA USCITA – L’Inter di Simone Inzaghi si rituffa sulla Champions League a tre giorni dalla vittoria in campionato contro l’Udinese. I nerazzurri sono pronti a sfidare la Stella Rossa di Milojevic. Sono ore piuttosto tribolate dalle parti di Milano, dopo il maxi-blitz della Guardia Finanza, che nella mattinata di ieri ha avanzato importanti misure cautelari nei confronti di alcuni alti membri della Curva Nord nerazzurra. Ritornando alle cose di campo, Inzaghi cambia diversi uomini rispetto al successo di Udine: rivoluzionato l’attacco con Mehdi Taremi e Marko Arnautovic titolari per Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Ritrova la titolarità anche Pavard in difesa. Nella Stella Rossa, dentro l’ex Milan Rade Krunic e occhio al talento cristallino del classe 2007 Maksimovic.

INTER-STELLA ROSSA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Lautaro Martinez Thuram, Acerbi, Frattesi, Asllani, Bisseck, Dimarco, Darmian.

Allenatore: S. Inzaghi

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Seol, Spajic, Drkusic, Djiga; Krunic, Elsnik; Silas, Maksimovic, Olayinka; Ndiaye.

In panchina: Ilic, Gutesa, Kanga, Katai, Bruno Duate, Dalcio Gomes, Rodic, Lekovic, Felicio Milson, Ilic, Radonjic, Prutsev.

Allenatore: V. Milojevic