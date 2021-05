Inter pronta a cambiare nuovamente assetto aziendale. La proprietà asiatica ha scelto il partner di minoranza negli USA. Come riportato da “Sport Mediaset”, a breve verrà ufficializzato il nuovo corso e poi Zhang definirà tutti i piani aziendali, non solo con Conte

PARTNER USA – Svolta a stelle strisce in arrivo per l’Inter, che sta definendo l’ingresso del nuovo partner finanziario. Scambio di documento già iniziato con Oaktree Capital, che immetterà 300 milioni nelle casse nerazzurre attraverso la controllante Great Horizon. La trattativa è a un passo dal traguardo e si è prolungata rispetto alle previsioni iniziali per via delle garanzie richieste alla proprietà Suning dal fondo statunitense per entrare gradualmente nel Club. Si inizia con questo prestito-ponte per prendere la minoranza rilevando il 31% delle quote di LionRock Capital, poi magari in futuro la percentuale delle quote dell’Inter in mano a Oaktree sarà più importante.

PIANO SUNING – A ruota, dopo aver ricevuto la liquidità per pagare i debiti e gli stipendi arretati, il Presidente Steven Zhang presenterà i nuovi piani ad Antonio Conte e ai dirigenti. Nell’incontro previsto si parlerà anche del budget di mercato, tema importantissimo dopo aver vinto lo scudetto. Zhang dovrà formulare anche un’offerta concreta per il rinnovo di Conte (vedi articolo), che vuole iniziare la sua terza stagione sulla panchina dell’Inter con determinate garanzie economiche, tecniche e progettuali. L’obiettivo è quello di trattenere i big affinché sia possibile aprire un ciclo vincente anche in Europa, oltre a confermarsi in Italia. Intanto, Conte domenica potrebbe rompere il silenzio prima di festeggiare con i tifosi interisti a San Siro al termine della partita contro l’Udinese (magari per annunciare il buon esito dell’incontro?).