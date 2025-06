Inter, lo staff di Chivu prende forma: due certezze e la ‘speranza Cecchi’!

Lo staff tecnico che accompagnerà Cristian Chivu nella sua avventura all’Inter sta gradualmente prendendo forma. A due certezze si associa una possibile permanenza, ossia quella del tecnico Mario Cecchi.

GLI SVILUPPI – Cristian Chivu è pronto a iniziare, con tante ambizioni ed enorme entusiasmo, la sua terza esperienza all’Inter. Dopo quella in campo, culminata con lo storico Triplete del 2009-2010, e quella da allenatore della Primavera, in cui ha vinto un Campionato U-20, il tecnico rumeno sa di essere chiamato alla prova più complicata. Mantenere salda una nave che rischia di navigare pericolosamente, dopo il pesante 0-5 contro il PSG e il conseguente addio di Simone Inzaghi, è infatti un compito molto arduo. Chivu, però, ha dimostrato nel corso della sua esperienza di vita e professionale di non temere di assumersi la responsabilità in qualsiasi contesto, a prescindere dalla sua complessità.

Chivu e lo staff tecnico che avrà all’Inter: tra certezze e auspici

LO STAFF – Come riportato da Orazio Accomando sul suo profilo X, lo staff tecnico di Chivu si sa progressivamente formando. Le certezze sono due: Angelo Palombo, che ha già accompagnato il tecnico classe 1980 nella sua esperienza al Parma, e Stefano Rapetti, preparatore atletico storicamente legato a José Mourinho. In dubbio, invece, la permanenza in nerazzurro di Mario Cecchi. Il tattico italiano, che tanto bene ha fatto nelle stagioni di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, rappresenta un elemento di cui l’Inter non vuole fare a meno. I prossimi giorni saranno dedicati a trovare un’intesa con il classe 1969, nella speranza di continuare la propria storia insieme.