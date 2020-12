Inter-Spezia, Vidal proverà ad esserci: le possibilità del cileno – Sky

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Archiviata la vittoria di ieri contro il Napoli, l’Inter torna in campo domenica contro lo Spezia per continuare a insidiare il primato in classifica del Milan. Antonio Conte potrebbe recuperare Arturo Vidal

La vittoria di ieri contro il Napoli ha ridato slancio alle ambizioni dell’Inter che adesso è seconda in classifica a solo un punto dalla vetta occupata dal Milan. Domenica si torna in campo al Giuseppe Meazza contro lo Spezia e Antonio Conte potrebbe recuperare Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, fermo da alcune partite, sta lavorando per esserci e il suo recupero è ormai imminente. L’ex Juventus e Barcellona potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte domenica contro lo Spezia o, al limite, nella trasferta di Verona di mercoledì 23 dicembre. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport 24”.