Inter-Spezia, Vidal e Brozovic provano il recupero. Due assenti – Sky

Condividi questo articolo

Photo 192013105

Inter-Spezia è in programma domenica pomeriggio. Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, due pedine fondamentali per Antonio Conte proveranno ad esserci. Le ultime da “Sky Sport”

RECUPERO – Inter-Spezia è in programma domenica alle 15:00. Antonio Conte deve fare conti con varie assenze. Oltre a quelle sicure di Sanchez e Pinamonti, il cui recupero è fissato per il 2021, vi sono altri due calciatori in dubbio: Vidal e Brozovic. Il cileno è reduce da un infortuno che lo tiene bloccato da alcune settimane. Il croato, invece, ha accusato dei problemi nel corso della sfida di ieri contro il Napoli. Entrambi proveranno a recuperare per la sfida di domenica: sarà determinante l’allenamento di domani. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport 24”.