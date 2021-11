Inter-Spezia, Inzaghi sorride a metà: rientrano in due ma manca il terzo

Inter-Spezia si avvicina, gara valida per la quindicesima giornata di campionato. Ad Appiano Gentile, si sono rivisti due assenti dell’ultima uscita contro il Venezia. Inzaghi sorride a metà

RIENTRO − È già l’anti vigilia di Inter-Spezia, quindicesima giornata di campionato. Simone Inzaghi, dopo aver perso Andrea Ranocchia e Matteo Darmian (vedi articolo) può strappare un sorriso per il recupero di due giocatori. Ad Appiano Gentile, infatti, si sono rivisti i cileni Alexis Sanchez e Arturo Vidal, entrambi assenti nella sfida del Luigi Penzo contro il Venezia. Ancora niente da fare per Stefan de Vrij. Adesso, c’è da capire se i due sudamericani potranno essere già arruolabili per la sfida di mercoledì.