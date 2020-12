Inter-Spezia, Conte solo con due attaccanti (titolari). Perisic risparmiato?

Antonio Conte Inter

Inter-Spezia, Antonio Conte non avrà attaccanti a disposizione in panchina, considerando l’infortunio di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti non al meglio. Perisic risparmiato proprio per questo motivo?

IN ATTACCO – Inter-Spezia, se da una parte Antonio Conte può sorridere visto il recupero di Arturo Vidal e le prestazioni in crescendo di Stefano Sensi per quanto riguarda il centrocampo, in attacco la situazione è assolutamente diversa (QUI in breve la situazione generale). Reparto offensivo ancora una volta in piena emergenza, con il tecnico che avrà a disposizione solo i due attaccanti titolari cioè Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, e nessun altro attaccante in panchina. molte probabili formazioni viste in settimana davano Ivan Perisic titolare sulla fascia sinistra, ma il croato potrebbe essere risparmiato in questa partita proprio per avere una soluzione offensiva in panchina. Se qualcosa non dovesse funzionare in attacco o malauguratamente qualcuno dei titolari dovesse abbandonare il campo, il tecnico potrebbe contare sull’impiego di Perisic adattato da centravanti. Al suo posto dunque ci sarà ancora una volta Ashley Young nella corsia di sinistra.