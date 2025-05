Inter sperimentale col Torino? Sì, ma da Appiano Gentile un concetto – Sky

L’Inter cambierà diversi uomini contro il Torino, con Simone Inzaghi pronto a sperimentare qualcosina di nuovo. Da Appiano Gentile si vuol far passare un concetto ben preciso.

FOCALIZZATI E COLLEGATI – Ci sarà un’Inter sperimentale domani a Torino, nel match valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Nella rifinitura di oggi ad Appiano Gentile, riferisce Andrea Paventi da Sky Sport 24, filtra il concetto di focus e rimanere ben saldi e collegati. Le sue parole: «Vero che ne cambia nove, ma oggi in allenamento si sentiva la voglia di rimanere ben collegati perché conterà non staccare la spina in vista del 31 maggio e anche chi ha giocato meno ha voglia di fare bene, come Taremi. Bisogna rimanere focalizzati, con la squadra che sperimenterà qualcosa come Zalewski nel ruolo di interno di centrocampo. C’è possibilità per tanti di far bene, come Joaquin Correa o anche lo stesso Piotr Zielinski. Come sta l’Inter fisicamente? Lo stato di salute è buono, non è al top della condizione, ma queste settimane daranno a Inzaghi e al suo staff di recuperare a pieno alcuni giocatori, come Lautaro Martinez, Benjamin Pavard o Marcus Thuram. L’Inter è sempre nella coesione e in questa coesione c’è anche la sofferenza di una condizione da ritrovare».