Inter Spac torna a bussare per la minoranza VIP: ecco tutti i protagonisti

Inter Spac non molla, anzi raddoppia. La società che da anni progetta l’ingresso nella proprietà nerazzurra oggi valuta come ideale il periodo del cambio ai vertici. E per farlo, dando più credibilità al progetto, sogna di coinvolgere anche personalità del calibro di Moratti

AZIONARIATO POPOLARE VIP – Sono sedici i soci di “Inter Spac“, società che sogna di entrare nel Consiglio di Amministrazione dell’Inter, diventando la minoranza del Club. In attesa del cambio di proprietà, che presumibilmente vedrà il passaggio delle quote di maggioranza da Suning a un un fondo ancora da identificare (BC Partners il favorito, ndr), in casa nerazzurra si torna a parlare della cordata di tifosi VIP. Come annunciato al quotidiano “La Repubblica“, l’idea di Inter Spac nel 2021 è quella di avviare un progetto di fundraising (“raccolta di fondi”) per aiutare l’Inter nel nuovo corso. Una sorta di azionariato popolare che nel calcio italiano è sempre stato visto come qualcosa di impossibile, per ovvi motivi di business.

I SOCI DI INTER SPAC – In attesa di coinvolgere anche altri tifosi VIP (da Paolo Bonolis a Valentino Rossi, passando per Stefano Boeri, Rosario Fiorello, Fabio Fognini e Roberto Vecchioni), ma soprattutto l’ex CdA dell’Inter (Massimo Moratti e Marco Tronchetti Provera), ecco – nell’approfondimento fatto dal giornalista Matteo Spaziante per il sito specializzato “Calcio e Finanza“ – chi sono gli attuali sedici soci di Inter Spac. Di seguito nomi e ruoli.

Riccardo Ardigò – Managing Director e Country COO presso UBS Italia.

Gianluigi Altobrando – Responsabile Legale del gruppo Azimut.

Paola Emanuela Banfi – ex Fidia (Mediobanca) e Société Générale.

Pierfrancesco Barletta – ex COO e Direttore Stadio dell’Inter ai tempi di Moratti, ora nel CdA di Leonardo.

Marco Bartolomei – Presidente della società di gestione del risparmio 8a+.

Alberto Bellora – ex Unicredit, consigliere di IMPact SIM.

Francesco Bonetti –

Danilo Oreste Broggi – Consigliere di EOS Investment Ltd, ex AD di Atac.

Paolo Ceretti – AD di DeA Capital.

Carlo Cottarelli – ex Commissario per la revisione della spesa pubblica e Presidente di Inter Spac.

Alessandro De Nicola – Consigliere di Amundi.

Gianfranco Dentella – Consigliere di Azimut.

Dario Frigerio – ex CEO di Pioneer (gruppo Unicredit) e di Prelios, ex Consigliere RCS, ora Vice-Presidente Fondazione Fiera Milano e Consigliere Finmeccanica Leonardo S.p.A. e di DeA Capital.

Davide Mereghetti – ex Unicredit, Consigliere di DeA Capital e AD di Cmc Ravenna.

Marco Rognoni – CEO di Grant Thornton Capital Market.

Roberto Zaccaria – docente universitario ed ex Presidente della Rai.