Inter sotto la stella di Thuram: Como e Psg. Il piano di Inzaghi – CdS

L’Inter per queste ultime due partite si affida a Marcus Thuram, che sta vivendo un 2025 un po’ altalenante. Adesso il francese è chiamato a spingere la Beneamata in riva al Lago di Como e poi guidarla nella notte più importante.

SULLE SUE SPALLE – L’ultimo gol di Thuram in maglia Inter è stato il meraviglioso colpo di tacco che ha silenziato il Montjuic lo scorso fine aprile. Da lì in avanti, almeno in termini realizzativi, il francese si è fermato, anche se ha contribuito e non poco a portare l’Inter in finale di Champions League. Sua la giocata finale per il 4-3 di Davide Frattesi, che ha dato il via all’apoteosi del 6 maggio. In questo anno solare, i numeri parlano di appena cinque gol: tre in otto partite di Champions League e due in 15 di campionato. Insomma, la stella di Tikus, sotto porta, si è un po’ offuscata complice anche qualche guaio fisico di troppo. Ma domani è chiamato a prendersi l’Inter sulle spalle, vista l’assenza di Lautaro Martinez, e fare le prove generali in vista della madre di tutte le partite: la finale di Monaco di Baviera contro il Psg.

La gestione di Thuram a Como da parte di Inzaghi con un occhio al Psg

GESTIONE – Simone Inzaghi, domani, gestirà Thuram. Quasi sicuramente, il francese non si farà tutti e 90′ a otto giorni dalla finalissima. Verrà fatta una staffetta in modo da gestire al meglio le sue condizioni. Fatto sta che a Como sarà un tagliando non banale, in maniera tale da presentarsi al Psg, derby personale per lui essendo francese, tirato a lucido. Sia in termini atletici che di fiducia. Con molta probabilità l’Inter non sarà campione d’Italia, ma importante è vincere senza avere rimpianti.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia