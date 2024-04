Inter sempre sotto attacco: esposto dei tifosi della Juventus figlio del fastidio di vederla vincere

È notizia di poche ore fa l’esposto di un gruppo di tifosi della Juventus sulla presunta impossibilità dell’Inter di iscriversi al campionato di Serie A. L’ennesima situazione che dimostra come, un Inter vincente, dia parecchio fastidio

FASTIDIO – L’Inter è lanciatissima verso lo scudetto della seconda stella. Manca poco e squadra e tifosi potranno festeggiare un traguardo storico. Ma, come in ogni storia sportiva che si rispetti, alla squadra vincitrice vanno opposte le avversarie che hanno perso. E, spesso, quelle avversarie non sanno accettare la sconfitta, nonostante il verdetto sul campo sia estremamente netto. Notizia delle ultime ore è un esposto, portato avanti da un gruppo di tifosi della Juventus, a cui in maniera del tutto inspiegabile ha voluto dare voce anche un quotidiano a tiratura nazionale come Tuttosport la cui politica antinterista evidentemente non paga come previsto, dato che le vendite sono ormai in netto calo, che riguarda proprio l’Inter e la presunta impossibilità ad iscriversi al campionato per illeciti di natura societaria. Un qualcosa di aberrante che dimostra, se mai ci fosse bisogno dell’ennesima prova, di quanto dia fastidio un’Inter vincente e dominante.

MARCIO – Negli ultimi anni, ogni qual volta l’Inter ha vinto o si è trovata a lottare per trofei importanti, una nutrita schiera di tifosi e di addetti ai lavori si è mostrata incapace di accettare la sconfitta, cominciando a millantare complotti o a cercare del marcio dove non c’è. La stagione attuale non fa eccezione: si è passati dalla cosiddetta “Marotta League” con pagine e pagine e ore di trasmissioni e dibattiti anche sul minimo o presunto errore arbitrale a favore dell’Inter a questo fantasioso esposto, che si propone di spiegare ad ordini di controllo borsa, FIGC, UEFA e altro, qualcosa in materia di vigilanza di conti per squadre e società di altissimo livello. Senza contare che l’UEFA, ormai da diversi anni, tiene sotto stretta osservazione i conti dell’Inter visto il regime di Settlement Agreement a cui, purtroppo, è andata incontro il club Va precisato, inoltre, che in tal senso il percorso societario è fruttuoso: nel 2024 l’Inter ha comunicato di aver rispettato i paletti concordati con l’UEFA in materia di bilancio, con un futuro che al di là della questione Oaktree-Zhang (che però non coinvolge direttamente i conti dell’Inter) che si prospetta sempre più florido

SPONSOR – I conti dell’Inter sono destinati a migliorare sul lungo periodo. Le nuove sponsorizzazioni dovrebbero garantire nuovi e ricchi introiti ad una squadra che sta migliorando il bilancio anche grazie ai risultati sportivi: anche la neo-nata Coppa del Mondo per Club, a cui la squadra di Inzaghi si è qualificata, garantirà nuove e ricche entrate alla squadra che, anche in questa stagione e con largo anticipo, si è garantita la qualificazione alla nuova Champions League. Senza contare che la questione nuovo stadio, che sia San Siro ristrutturato o il progetto di Rozzano, potrebbe portare ulteriori introiti e nuovi asset ad una società sempre più in crescita. Viene quindi automatico chiedersi se il reale motivo di tale esposto non sia semplicemente l’invidia e l’incapacità di accettare una situazione che è chiara e lampante: l’Inter è la squadra più forte del campionato italiano e con le migliori prospettive sul medio lungo periodo, soprattutto dal punto di vista sportivo.

POLEMICHE STERILI – Come sempre, quindi, si tratta di polemiche sterili atte a distrarre quanto sta dicendo il campo: l’Inter è la più forte e vincerà, con molta probabilità, lo scudetto. Con buona pace di chi non riesce ad accettare una giusta sconfitta.