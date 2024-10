Inter, la sosta ti regala “due nuovi rinforzi”: parecchia curiosità!

La sosta sta ormai per concludersi. L’Inter inizierà adesso un durissimo tour de force e occhio a due giocatori ad oggi mai utilizzati.

TUTTI IMPORTANTI – Si contano i giorni per il ritorno in campo della Serie A. La sosta per le nazionali sta ormai per concludersi, con l’Inter che presto si ritroverà a pieno regime in quel di Appiano Gentile. Già oggi, la squadra di mister Simone Inzaghi riprende i lavori in vista della partita contro la Roma, in programma domenica sera a partire dalle 20.45. Il match contro i giallorossi di Ivan Juric sarà solamente il primo di una lunga serie di partite, che si fermerà solamente a novembre con il match contro l’ex Antonio Conte. Dopo la Roma, altre due partite ravvicinate contro Young Boys in Champions League e Juventus nuovamente in campionato. Inzaghi è pronto a tirare fuori una delle sue armi migliori: ossia il turnover scientifico. Nelle prossime gare, il mister piacentino ruoterà la sua squadra, attingendo da vari interpreti e seconde linee. Dopo questa sosta di ottobre, saranno due i giocatori “nuovi” su cui Inzaghi potrà fare affidamento: Tajon Buchanan e Tomas Palacios.

Buchanan e Palacios, praticamente 2 nuovi acquisti! Curiosità in casa Inter

CALVARIO FINITO – Buchanan è ormai in ripresa, dopo il brutto infortunio subito in nazionale a fine giugno. Il peggio è passato e presto potrà ritornare a disposizione di Inzaghi. Difficile la sua convocazione già per il match contro la Roma, ma occhio alle sfide con Young Boys e Juventus. Peraltro, il canadese è stato inserito nella lista Uefa. Durante lo scorso campionato, Inzaghi ha utilizzato Buchanan solamente da esterno laterale mancino. Ma la sensazione è che da quest’anno, il canadese ex Bruges potrà nuovamente tornare a rivestire il suo ruolo originario: esterno di destra.

CURIOSITÀ – C’è parecchia curiosità anche di vedere all’opera Tomas Palacios. Il difensore argentino è stato acquistato dall’Inter in estate per ovviare appunto all’infortunio di Buchanan e per diventare, a sua volta, il nuovo vice Alessandro Bastoni. Il ragazzo, come anche raccontato dal suo stesso agente ai microfoni di Inter-News.it, lavora con impegno e dedizione. Adesso è tempo di vederlo all’opera. A quasi due mesi dal suo arrivo in Italia, il periodo di apprendistato dentro Appiano Gentile sta per giungere al termine. Il campo lo aspetta. Palacios, a differenza di Buchanan, è stato escluso da Inzaghi dalla lista Uefa e quindi, almeno per questa prima fase, non potrà giocare in Champions League.