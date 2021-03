Inter, sospiro di sollievo? Posticipate le partite nazionali sudamericane

Lautaro Martinez, Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Si avvicina sempre di più la data attesa per la pausa per le nazionali, ma una notizia potrebbe far tirare un sospiro di sollievo all’Inter e ai suoi tifosi (ma non solo). La COMNEBOL, federazione calcistica sudamericana, ha annunciato infatti lo spostamento delle partite per le qualificazione al Mondiale.

PAUSA POSTICIPATA – Lautaro Martinez, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino. I quattro giocatori sudamericani dell’Inter non partiranno per i propri impegni con le nazionali. Secondo quanto riporta Sports Center ESPN, infatti, Gianni Infantino – presidente della FIFA – non avrebbe trovato l’accordo con la CONMEBOL per far disputare le qualificazioni ai mondiali 2022 in programma proprio tra fine marzo e inizio aprile. Il motivo, chiaramente, è da ricollegare ai problemi legati all’emergenza Coronavirus. Un’ottima notizia dunque per i nerazzurri e per Antonio Conte che potrà avere tre dei suoi uomini principali a disposizione, senza dover restare con il fiato sospeso per la loro incolumità.

COMUNICATO UFFICIALE – Proprio la stessa CONMEBOL ha confermato le voci, con un comunicato ufficiale che sicuramente farà stare tranquilli i tifosi dell’Inter: “Il consiglio della CONMEBOL ha deciso di sospendere le due giornate in programma di partite per le qualificazioni ai Mondiali 2022 previste a marzo. La decisione è legata all’impossibilità di avere per tempo e in forma tutti i giocatori sudamericani. La FIFA analizzerà la riprogrammazione delle due date insieme alla CONMEBOL. Si analizzeranno prossimamente le diverse possibilità per i recuperi”.