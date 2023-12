Inter, il sorteggio di Champions League è in arrivo: cosa aspettarsi?

Lunedì l’Inter saprà la squadra che andrà ad affrontare agli ottavi di finale di Champions League. Le vere big sono tre.

SORTEGGI − Si è conclusa la prima parte dell’ultima edizione a 32 squadre della Champions League. Dal prossimo anno si andrà col nuovo format a girone unico e con altre quattro partecipanti. Ma questo è il futuro più lontano, meglio concentrarsi su quello più prossimo e vicino. Lunedì infatti sarà la volta del sorteggio di Nyon che decreterà le sedici finaliste che si andranno a giocare gli ottavi di finale. L’Inter partirà dalla fascia due, vista la qualificazione con il secondo posto in classifica, causa differenza reti migliore per la Real Sociedad. Comunque vada, sarà un ottavo bello tosto e complicato. Fatta eccezione per i baschi, l’Inter potrebbe affrontare una delle seguenti squadre: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. Che sorteggio aspettarsi?

Sorteggio Champions League: chi prendere e chi evitare

TRE FAVORITE − Bisogna innanzitutto partire da una premessa: tutte le big della prima fascia fanno paura, ma anche l’Inter non è da meno. Orgoglio e consapevolezza per una squadra vice campione d’Europa e già qualificata di diritto al prossimo Mondiale per Club. Fatto ciò, è possibile entrare di più nello specifico. Ad oggi sono soltanto tre le squadre che possono sentirsi superiore all’Inter: Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. In termini di percentuale, è lecito sostenere che l’Inter contro queste ipotetiche avversarie partirebbe con una percentuale del 40% contro 60%. Sia per collettivo, che per singoli tutte e tre hanno qualcosa in più della squadra di Simone Inzaghi. Inoltre, hanno la possibilità di vantare al proprio interno tre giocatori più forti del pianeta: Haaland, Bellingham e Musiala. Una particolarità: l’Inter di Inzaghi ha affrontato tutte e tre le squadre negli ultimi tre anni, ma soltanto con una si è palesato un vero gap, col Bayern Monaco. Sia a San Siro che poi all’Allianz Arena lo scorso anno, i bavaresi si sono dimostrati superiori. Certo era anche un’altra Inter con un’altra consapevolezza e mentalità.

IL RESTO ALLA PORTATA − Le altre quattro, Barcellona, Borussia Dortmund, Arsenal e Atletico Madrid, sono tutte alla portata dell’Inter. Ossia, si parte da una stessa percentuale 50 e 50. Nessuna favorita, ma tanto e giusto equilibrio. A parte il Barcellona, incontrato ed eliminato lo scorso anno ai gironi, per l’Inter di Inzaghi si tratterebbe di una prima volta assoluta contro Borussia, Arsenal e Atletico. Tre squadre diverse tra loro, ma complicate e temibili. Se si dovesse fare il giochino della squadra da prendere, probabilmente la preferenza andrebbe sui gialloneri tedeschi. Lunedì si saprà chiaramente di più.