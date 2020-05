Inter, slitta la ripresa degli allenamenti: la nuova data

Cambio di programma in casa Inter. La ripresa degli allenamenti individuali era in programma a partire da domani ad Appiano Gentile (QUI il comunicato), ma ora è stata posticipata

RIPRESA – Secondo quanto riportato dal giornalista di “Sky Sport” Gianluca Di Marzio la ripresa facoltativa ad Appiano Gentile tramite allenamenti singoli per i giocatori dell’Inter non è più in programma da domani, ma dal 6 maggio pomeriggio.