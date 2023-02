Inter, si va verso una rivoluzione radicale! Non solo Inzaghi in bilico – SI

L’Inter viaggia verso una rivoluzione totale in vista della prossima stagione. Secondo le ultime di Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, non c’è solo Inzaghi in discussione ma anche alcuni elementi della rosa. La conferma di Lukaku è sempre più complicata

RIVOLUZIONE – L’Inter dopo il pareggio con la Sampdoria è stata prima investita dal malcontento della Curva Nord nei confronti di Simone Inzaghi (vedi focus), al quale ha fatto seguito un summit tra il tecnico e la dirigenza (vedi articolo). Il futuro del tecnico piacentino sulla panchina nerazzurra non è così solido, ma secondo quanto rivelato da Sportitalia non è l’unico ad essere in bilico. Anche qualche elemento della rosa è in discussione, a iniziare da Romelu Lukaku che ha condizionato l’intero mercato estivo e che non sta rendendo come la società si sarebbe auspicata. La sua permanenza a Milano, quindi, non è scontata e il tempo per meritarsela si assottiglia sempre di più.

SACRIFICABILI E NON – Qualche riflessione verrà fatta anche sul reparto arretrato dove Milan Skriniar è già con più di un piene al PSG e l’unico che sembra avere una prospettiva ad ampio raggio è Alessandro Bastoni. Poi ci sono gli immancabili sacrifici di mercato per mettere a posto il bilancio: l’indiziato numero uno è sempre Denzel Dumfries che però potrebbe non essere l’unico. Un futuro in divenire e una rivoluzione sempre più probabile in casa Inter.