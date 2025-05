Inter, si torna a correre! Direzione Lazio

In vista della prossima partita di domenica sera, Simone Inzaghi nella giornata di domani ritroverà i suoi uomini sull’erbetta di Appiano Gentile.

RITORNO – Archiviata la vittoria contro il Torino e di conseguenza il ritorno a -1 dal Napoli, Simone Inzaghi dopo la trasferta in Piemonte ha voluto concedere due giorni di meritato relax ai nerazzurri. I giocatori dunque, si ritroveranno domani pomeriggio alla Pinetina per iniziare a preparare la sfida contro la Lazio che potrebbe avere una valenza molto più importante rispetto al solito. Con il vantaggio risicato del Napoli, la vittoria potrebbe scombussolare gli ultimi novanta minuti di Serie A. Intanto Inzaghi ritroverà il gruppo che ha vinto contro Tim Torino, ma allo stesso tempo andranno valutate tutte le assenze per infortunio.

Inter, out Lautaro Martinez! Tre in dubbio per la Lazio

ASSENZE – Come contro il Torino, Simone Inzaghi dovrà dire addio – molto probabilmente- al recupero dei quattro big che erano assenti allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Nel match contro la Lazio non sarà affatto rischiato Lautaro Martinez che continuerà a fare personalizzato per evitare ricadute dopo l’infortunio muscolare. Chi invece potrebbe tornare al centro dell’attacco è Marcus Thuram che tornerà a mettere qualche minuto nelle gambe prima di lasciare spazio a uno tra Arnautovic e Taremi. Tra giovedì e venerdì, dopo un paio di allenamenti, Simone Inzaghi avrà qualche dettaglio in più per capire se almeno uno tra Pavard, Frattesi e Mkhitaryan riusciranno a essere presenti con la Lazio.