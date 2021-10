Inter, si studia il piano di rientro dei sudamericani: le possibili opzioni – TS

L’Inter sfiderà la Lazio al rientro dalla sosta per le Nazionali. I nerazzurri, però, potrebbero dover fare a meno dei calciatori Sudamericani, impegnati con le partite di qualificazione a Qatar 2022

RIENTRO – L’Inter, in questa seconda sosta per le Nazionali, avrà ben 15 giocatori in giro per il mondo. In vista della gara contro la Lazio, in programma il 16 ottobre, a preoccupare è la situazione relativa ai calciatori sudamericani, impegnati per le gare di qualficazione a Qatar 2022: si tratta di Lautaro Martinez, Correa, Vidal, Vecino e Sanchez. I calciatori disputeranno tre partite di qualficazione con le rispettive nazionali, l’ultima delle quali si disputerà nella notte fra giovedì e venerdì (ora italiana), con il match dell’Olimpico in programma sabato 16 alle 18. Le federazioni sudamericane dovrebbero mettere a disposizione un volo charter per permettere un rientro più agevole ai calciatori. Se non dovesse accadere l’Inter organizzerà subito dei voli per permettere un veloce rientro ai propri calciatori. Bisognerà inoltre capire, secondo il Tuttosport, se Inzaghi deciderà di convocare i calciatori sudamericani, come avvenuto per la trasferta di “Marassi” contro la Sampdoria.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport