Inter, si lavora alle cessioni! Due giovani per un tesoretto – Sky

Come spiegato nel corso del punto mercato su Sky Sport, l’Inter continua a lavorare anche sul mercato in uscita e non solo in entrata. Con due nomi importanti in agenda.

USCITE – Non solo entrate: l’Inter muove passi importanti anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri potrebbero incassare circa 22 milioni di euro dalla cessione di due giovani talenti: Sebastiano Esposito e Aleksandar Stankovic. Due operazioni che, se concluse, permetterebbero all’Inter di fare cassa e pianificare con più margine le prossime mosse in entrata.

Inter, non solo entrate! I nomi in uscita

NOMI – Per Esposito, reduce dal prestito all’Empoli, la valutazione si aggira intorno ai 12 milioni. In pole c’è la Fiorentina, che sta spingendo concretamente per l’attaccante classe 2002. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche al Parma, ma al momento sono i viola ad avere mostrato l’interesse più concreto. Altri 10 milioni potrebbero invece arrivare dalla cessione di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista classe 2005, protagonista di una buona stagione con il Lucerna, è finito nel mirino di diversi club esteri. Stoccarda, Wolfsburg e Club Brugge si sono fatti avanti per il giovane serbo.