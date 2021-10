Inter-Sheriff, Dumfries titolare. Lautaro Martinez-Dzeko in avanti – Sky

Inter-Sheriff è una sfida fondamentale per il prosieguo del cammino Europeo dei nerazzurri di Inzaghi. Andrea Paventi intervenuto Sky Sport 24 fornisce le ultime sulle possibili scelte del tecnico nerazzurro

RITORNO – Inter-Sheriff è di capitale importanza per i nerazzurri. Una mancata vittoria, infatti, complicherebbe e non di poco il cammino europeo dei nerazzurri. Proprio per questo, Inzaghi, sta varando una squadra a trazione anteriore. Da Andrea Paventi le ultime sui possibili 11: «Sarà un’Inter spregiudicata. È stato scelto Dumfries e non Darmian sulla corsia di destra. Perisic torna a sinistra. In attacco ci saranno, dal 1′, Lautaro Martinez e Dzeko. In mezzo al campo torna dal 1′ Arturo Vidal. Quindi gente che sa trattare la palla in mezzo al campo. Dimarco dovrebbe scendere in campo al posto di Bastoni, al fianco di Skriniar e de Vrij».