Inter-Shakhtar Donetsk, scelte quasi obbligate per Conte: le ultime – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Shakhtar Donetsk è in programma domani sera alle 21:00. I nerazzurri devono assolutamente vincere per sperare nel passaggio del turno. Da Andrea Paventi, su “Sky Sport”, le ultime sulle possibili scelte di Antonio Conte

LE SCELTE – L’Inter si prepara alla sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Dubbi di formazione a centrocampo per Antonio Conte. Viste le defezioni di Vidal, fermato da un infortunio (qui le ultime) e Barella, ci sono quattro centrocampisti per tre posti: Brozovic e Gagliardini sono sicuri del posto. L’altro se lo giocheranno Eriksen e Sensi, che però appare fuori condizione. Sugli esterni dovrebbero agire Hakimi e Young. In attacco confermati Lukaku e Lautaro Martinez. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport”